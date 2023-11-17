نجم الريال يفوز بجائزة "الفتى الذهبي"

وتفوق بيلينغهام صاحب الـ20 عاما على نجوم صاعدين كثيرين، على غرار نجم برشلونة، الدولي الإسباني بيدري، وصانع ألعاب بايرن ميونخ، الدولي الألماني جمال موسيالا.وبات بيلينغهام ثالث لاعب إنجليزي ينال الجائزة، بعد واين روني عام 2004 ورحيم ستيرلينغ في 2014.وسيتم تسليم الجائزة لبيلينغهام في حفل سيقام في تورينو في الرابع من ديسمبر المقبل.وتأسست جائزة "الفتى الذهبي" من قبل مجلة "توتو سبورت" الرياضية الإيطالية قبل 20 عاما، ويتم اختيار الفائز بالجائزة من خلال تصويت يشارك فيه 50 صحفيا رياضيا من جميع أنحاء القارة الأوروبية.وفي رسالة فيديو على موقع مجلة "توتو سبورت"، قال بيلينغهام: "أردت فقط أن أشكر كل من صوت لي للفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2023. أنا فعلا أقدر ذلك".وأضاف "أود أن أشكر كل من كان جزءا من رحلتي حتى الآن في برمنغهام ودورتموند والآن مدريد. لن يكون ذلك ممكنا بدونهم".وأتم: "الآن بعد أن حصلت على هذه الجائزة الجميلة، أريد الاستمرار في المضي قدما ومواصلة العمل وآمل أن أحصل على المزيد من الجوائز في المستقبل."وكان لبيلينغهام تأثير كبير على نتائج ريال مدريد منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى النادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث سجل 13 هدفا في 14 مباراة، بما في ذلك هدفا الفوز 2-1 على برشلونة الشهر الماضي.وحصل اللاعب الدولي الإنجليزي على "كأس كوبا" الشهر الماضي لأفضل لاعب شاب في العالم في حفل الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".