الكشف عن مصير مورينيو مع روما

وينتهي عقد مورينيو مع روما بنهاية الموسم الجاري 2023-2024، ولم يحسم الموقف بين المدرب والنادي حتى الآن سواء بتمديد العقد أو الرحيل.وبحسب ما أبرزه موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن مورينيو حسم موقفه من البقاء في روما، حيث سيعلن المدرب البرتغالي بشكل علني نيته تجديد عقده.وأضاف: "جوزيه سيعلن ذلك خلال مقابلة (أجراها) مع قناة راي الإيطالية، ومن المقرر بثها للجماهير الأسبوع المقبل.من ناحية أخرى، قال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أنه لم تكن هناك أي مفاوضات رسمية حتى الآن بين ممثلي مورينيو وممثلي روما، موضحة أن المحادثات يمكن أن تبدأ مع انطلاق العام الجديد.يشار إلى مورينيو ارتبط بمغادرة روما عقب نهاية الموسم الماضي، وسط أنباء عديدة ربطته بالانتقال إلى الدوري السعودي، قبل أن يرفض جميع العروض ويقرر الاستمرار مع الذئاب.