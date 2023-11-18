ظاهرة "الفصول الأربعة" تقلق المنتخب العراقي في مواجهة فيتنام.. فما هي؟

حذر المدرب العراقي حسن أحمد، منتخب "أسود الرافدين" ما سمّاه بـ"الفصول الأربعة" في مواجهة فيتنام، يوم الثلاثاء المقبل. وقال احمد: "يجب دراسة جميع العوامل التي من الممكن أن تحدث للمنتخب العراقي في فيتنام، وخصوصًا ظاهرة الفصول الأربعة التي تحدث في البلاد خلال يوم واحد، لأن اللاعب العراقي ليس معتادًا على اللعب في مثل تلك الظروف"، بحسب winwin.وفيتنام لديها مناخ استوائي يتميز بالكثير من أشعة الشمس، وبهطول أمطار كثيرة، وبالرطوبة، وهناك موسمان مميزان بشكل عام: أحدهما بارد وجاف ويتواصل من نوفمبر إلى أبريل والآخر حار ورطب ويتواصل من مايو الى وأكتوبر. يبلغ معدل درجة الحرارة السنوي من 22 درجة مئوية إلى 27 درجة مئوية، لكن الأحوال الجوية تختلف عادة بين الشمال والجنوب، وبين الأراضي المنخفضة والجبال.وفيتنام بلد يحتل الجزء الشرقي من جنوب شرق آسيا. يقع الجزء الشّمالي من فيتنام على حافّة المنطقة المناخية المدارية، وخلال شهر كانون الثّاني يكون متوسط درجات حرارة الطقس في فيتنام أقلَّ شيء، وتكون حوالي 17 درجة مئويّة، في حين يبلغ متوسّط درجة الحرارة السنوي في فيتنام 23 درجة مئوية. في أقصى الجنوب، يبلغ متوسط درجات حرارة الطقس في فيتنام سنويا حوالي 25 درجة مئوية، ويستمر فصل الشتاء في شمال فيتنام من شترين الثاني إلى نيسان، إلا أن الأمطار تبدأ من شباط وتبقى حتى نهاية آذار، ويعتبر شهري آذار ونيسان فترة انتقاليّة بين الشّتاء والصّيف.