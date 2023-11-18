"فيفا" يبدي موقفاً من تنظيم العراق لمباراة إندونيسيا بملعب البصرة

وقال مصدر في الاتحاد الآسيوي لـ السومرية نيوز، إن "المراقب الآسيوي المكلف من قبل (فيفا) أبدى إعجابه الكبير بتنظيم مباراة العراق وإندونيسيا وفوجئ بقدرة كوادر العراق المكلفة من قبل الاتحاد الآسيوي في تنظيم المباراة أمنياً وإعلامياً".وتابع "بعد النجاح في التنظيم الاتحاد الآسيوي يدرس الاعتماد على منسقيه العراقيين دون الحاجة لإرسال منسقين أمنيين داعمين لهم من قبل الاتحاد القاري".يذكر أن المباراة أدارها تنظيمياً كل من (المنسق الإعلامي أرشد صباح، المنسق العام الآسيوي عمار عبدالرحمن، المنسق الآسيوي الأمني عمر دوحي).