مبابي يصل الى الهدف رقم 300 في مسيرته الكروية.. تجاوز ارقام تاريخية

منتخب (الديكة) ضمن تأهله سلفًا، وعاد في الجولة قبل الأخيرة ليؤكد سطوته على المجموعة الثانية، ويرفع رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة من 7 مباريات بالعلامة الكاملة، في حين بقى جبل طارق من دون أي نقاط في قاع الترتيب.وبتسجيله هاتريك ضد جبل طارق، وصل مبابي (24 عامًا) إلى حاجز 300 هدف في مسيرته قاطبة، متضمنة مبارياته مع فريقه السابق موناكو، والحالي باريس سان جيرمان، والمنتخب الفرنسي الأول، ووصل إلى هذا الرقم من 407 مباراة فقط.المثير أن مبابي لم يسجّل هاتريك في مرمى جبل طارق فحسب، بل قدّم هاتريك تمريرت حاسمة، عندما صنع 3 أهداف، لزملائه جوناثان كلاوس في الدقيقة 34، ويوسف فوفانا (37)، وكينغسلي كومان (65)، ليكون قد اشترك في 6 أهداف من الـ14.وقال مبابي بعد المباراة لقناة (TF1) الفرنسية عن الوصول إلى الهدف رقم 300 في مسيرته: "لم أحقق شيئًا بعد، هناك لاعبون سجّلوا 800 و850 هدفًا.. نعم 300 هدف رقم مفرح، لكن عليّ مواصلة التحسن والتطور مع فريقي والمنتخب الوطني".حسب منصّة أوبتا (OPTA) في عمر 24 عامًا، لم يصل البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار سوى إلى 233 و257 هدفًا تواليًا.مبابي أيضًا تجاوز زميله أنطوان غريزمان، وأصبح الهدّاف التاريخي الثالث للمنتخب الفرنسي بـ46 هدفًا، ويتبقى فقط أمامه لاعبان اثنان نحو قمّة هدّافي الأزرق، وهما المتصدر أوليفيه جيرو من ميلان الإيطالي (55)، والأسطورة المعتزل تيري هنري (51).كما بات مبابي في الترتيب الرابع على لائحة أفضل الهدّافين في كرة القدم العالمية في عام 2023 الحالي، بوصوله إلى الهدف رقم 45، خلف إيرلينغ هالاند من مانشستر سيتي، وهاري كين من بايرن ميونخ بـ(48) لكل منهما، وكريستيانو رونالدو لاعب النصر (46).وصول مبابي -صاحب الأصول الكاميرونية الجزائرية- إلى 300 هدف في مسيرته، استغرق 7 مواسم، حيث لعب أول مباراة مع فريق موناكو 2016 بعمر 16 عامًا، قبل أن ينتقل منه إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، ويستمر معه إلى الوقت الحالي.شارك مبابي في 441 هدفًا من 407 مباراة خاضها في كل المسابقات طيلة مسيرته، بواقع 300 هدف، و141 تمريرة حاسمة.