"اسود الرافدين" يستعدون لمواجهة فيتنام.. هذه أخر المستجدات

السومرية نيوز – رياضة



بمعنويات مرتفعة، يواصل المنتخب العراقي لكرة القدم تحضيراته في العاصمة الفيتنامية هانوي، استعدادا لمواجهة أصحاب الدار بعد غد الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والنهائيات القارية 2027.







الوحدةُ التدريبيّة قُسِمَت إلى عدة أجزاءٍ، بين مُشاركةٍ فعليةٍ لعددٍ من اللاعبين الذين لم يخوضوا مواجهةَ إندونيسيا الخميس الماضي، وتمارين مركبةٍ واللعب بمسافاتٍ قصيرةٍ، شارك فيها جميعُ اللاعبين.



ومن المؤملِ أن يكثفَ المنتخبُ الوطنيّ تدريباته اليوم الأحد، قبلَ خوضه آخر البروفات التدريبيّة يوم غد في ملعبِ "ماي دنّه" في العاصمةِ هانوي الذي سيحتضن مواجهةَ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفيتنامي في الساعةِ السابعة مساءً بتوقيت فيتنام 19:00 (الثالثة عصراً بتوقيت بغداد 15:00).



ونجح العراق في تحقيق بداية مثالية بمشوار التصفيات عقب تغلبه بالاختبار الأول على نظيره الإندونيسي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي ضيفه ملعب البصرة الدولي، وجاءت بواسطة بشار رسن وجوردي أمات (هدف عكسي) وأسامة رشيد ويوسف الأمين وعلي الحمادي، ليحصد 3 نقاط ثمينة وضعته في قمة ترتيب المجموعة، ومنحته جرعة معنوية قبل مواجهة فيتنام المرتقبة. وشارك في تدريبات أمس السبت، التي احتضنتها مراكزُ التدريب التابعة إلى الاتحادِ الفيتناميّ لكُرةِ القدم، (24) لاعباً هم: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، علي عدنان، فرانس ضياء، أمير العماري، حسين علي حيدر، مصطفى سعدون، أحمد يحيى، أسامة رشيد، أحمد علي، ميرخاس دوسكي، علي جاسم، إبراهيم بايش، أيمن حسين، علي الحمادي، يوسف أمين، ريبين سولاقا، مهند علي، حسن عبد الكريم، مصطفى ناظم، حسين علي جاسم، باشانغ عبدالله، بشار رسنالوحدةُ التدريبيّة قُسِمَت إلى عدة أجزاءٍ، بين مُشاركةٍ فعليةٍ لعددٍ من اللاعبين الذين لم يخوضوا مواجهةَ إندونيسيا الخميس الماضي، وتمارين مركبةٍ واللعب بمسافاتٍ قصيرةٍ، شارك فيها جميعُ اللاعبين.ومن المؤملِ أن يكثفَ المنتخبُ الوطنيّ تدريباته اليوم الأحد، قبلَ خوضه آخر البروفات التدريبيّة يوم غد في ملعبِ "ماي دنّه" في العاصمةِ هانوي الذي سيحتضن مواجهةَ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفيتنامي في الساعةِ السابعة مساءً بتوقيت فيتنام 19:00 (الثالثة عصراً بتوقيت بغداد 15:00).ونجح العراق في تحقيق بداية مثالية بمشوار التصفيات عقب تغلبه بالاختبار الأول على نظيره الإندونيسي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي ضيفه ملعب البصرة الدولي، وجاءت بواسطة بشار رسن وجوردي أمات (هدف عكسي) وأسامة رشيد ويوسف الأمين وعلي الحمادي، ليحصد 3 نقاط ثمينة وضعته في قمة ترتيب المجموعة، ومنحته جرعة معنوية قبل مواجهة فيتنام المرتقبة.

وأبدى خيسوس كاساس رضاه عن الأداء الذي قدمه الفريق في المباراة الأولى والنتيجة التي آلت إليها المواجهة، داعيا عناصره إلى تقديم المزيد أمام فيتنام من أجل العودة بفوز ثمين ونقاط كاملة ستعزز من موقف منتخبنا في المجموعة وتبعده عن بقية المنافسين.



ويستهدف الإسباني وصول لاعبيه إلى أقصى درجات الجاهزية، ودخول اللقاء بثقة ومعنويات مرتفعة، بما يمكنه من فرض أسلوبه وإظهار قدراته الحقيقية، وفق نسق متزن يضمن الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية بالوقت ذاته، مع التأكيد على أهمية عدم منح المنافس الفرص لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لا سيما أن المنتخب الفيتنامي سيحظى بدعم ومؤازرة كبيرة من أنصاره.



ويستعد مدرب المنتخب العراقي إلى إجراء 3 تغييرات في التشكيلة الأساسية التي ستبدأ مواجهة فيتنام يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المنتظر أن يبدأ باللاعب علي الحمادي مكان أيمن حسين في خط الهجوم، فيما سيشارك مصطفى سعدون بدلًا من حسين علي في مركز الظهير الأيمن وسيحل يوسف الأمين محل اللاعب بشار رسن في مركز صانع الألعاب.



واجتمع كاساس باللاعبين وتحدث معهم عن خطورة المنتخب الفيتنامي الذي لن يكون سهلًا كونه سيلعب أمام 40 ألف متفرج في هانوي؛ إذ طالبهم بضرورة التعامل أولاً مع ضغط الجماهير وعدم فسح أي مجال في خطوط الدفاع طالب لاعبيه بالتفكير في الفوز فقط وليس التعادل، بحسب تقارير صحيفة.



ويشارك في التصفيات الحالية 36 فريقا، تم تقسيمها إلى 9 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، وبحسب النظام الجديد يتأهل المتصدر والوصيف إلى الدور الحاسم، الذي سيشهد مشاركة 18 منتخبا.