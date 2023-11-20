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استعدادا لمواجهة ساحل العاج غدا.. الأولمبي ينهي تدريباته (صور)
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
انهى منتخبنا الأولمبي، اليوم الاثنين، تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره "ساحل العاج" يوم غد.
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في منشور على موقعه الرسمي تابعته السومرية نيوز، ان "منتخبنا الأولمبيّ انهى تدريباته، اليوم، تأهباً لمُواجهةِ منتخب «ساحل العاج» في مباراةٍ تجريبيةٍ تجري بينهما في مدينةِ موريسا يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الساعةِ (11:00) صباحاً بتوقيت إسبانيا (الساعة 1:00) ظهراً بتوقيت العاصمةِ بغداد".
الصور ادناه:
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