استعدادا لمواجهة ساحل العاج غدا.. الأولمبي ينهي تدريباته (صور)

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في منشور على موقعه الرسمي تابعته السومرية نيوز، ان "منتخبنا الأولمبيّ انهى تدريباته، اليوم، تأهباً لمُواجهةِ منتخب «ساحل العاج» في مباراةٍ تجريبيةٍ تجري بينهما في مدينةِ موريسا يوم غدٍ الثلاثاء في تمام الساعةِ (11:00) صباحاً بتوقيت إسبانيا (الساعة 1:00) ظهراً بتوقيت العاصمةِ بغداد".الصور ادناه: