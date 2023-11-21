في اللحظات الأخيرة.. العراق يقتنص فوزاً من فيتنام ضمن تصفيات المونديال

وجرت وقائع المباراة على ملعب "ماي دنه" في العاصمة الفيتنامية "هانوي".وسجل هدف الفوز لمنتخبنا الوطني اللاعب مهند علي في الدقيقة 96 من عمر اللقاء.وبهذا الفوز رفع العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما بقي رصيد فيتنام عند النقطة الثالثة في المركز الثاني.وتضم مجموعة العراق في التصفيات المؤهلة للمونديال منتخبات إندونيسيا وفيتنام والفلبين.