أول تعليق لكاساس بعد الفوز على فيتنام

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في منشور على صفحته الرسمية تابعته السومرية نيوز، انه "عقد المؤتمرُ الصحفيّ لمُدربِ المنتخب الوطنيّ "خيسوس كاساس" بعد نهايةِ مُباراةِ فيتنام التي انتهت بفوزِ منتخبنا بهدفٍ من دون ردِّ في المواجهةِ التي جمعت المنتخبين في العاصمةِ هانوي ضمن التصفياتِ المُزدوجة المُؤهلة لكأسِ العالم 2026 وكأس آسيا 2027".وأوضح مدربُ المنتخب الوطنيّ "خيسوس كاساس" في المؤتمرِ الصحفيّ: إننا واجهنا فريقاً جيداً، والمباراةُ كانت صعبةً، وأضعنا عدةَ فرص مما عقّد علينا اللقاء".وأضاف: "سعيدٌ بالفوزِ الذي تحققَ، وأهمُّ ما في المباراةِ أن سعادتي كبيرةٌ لمهند علي (ميمي) بتسجيله هدف الفوز في الوقتِ القاتلِ، بعد ابتعادٍ لسنتين عن المنتخب الوطنيّ بسببِ الإصابةِ ".وأكد كاساس : "ما يزال طريقُ التصفيات طويلاً وشائكاً، نحن ما زلنا فقط في بدايتها، وإن المنافسَ (منتخب فيتنام) لديه مجموعةٌ من اللاعبين الجيدين والشباب، ولديهم مستقبلٌ جيدٌ".