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مدرب الأرجنتين يفجر مفاجأة بعد الانتصار على البرازيل

رياضة

2023-11-22 | 01:56
مدرب الأرجنتين يفجر مفاجأة بعد الانتصار على البرازيل
2,958 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

فجر ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، مفاجأة مدوية، بعد الفوز على البرازيل، (1-0)، فجر الأربعاء، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.


وقال سكالوني لوسائل الإعلام عقب اللقاء "الآن حان الوقت للتوقف، والبدء في التفكير، لقد أعطاني هؤلاء اللاعبون الكثير، وأحتاج إلى التفكير كثيرا في خطوتي المقبلة ومستقبلي".

وبرر مدرب التانجو تلميحه بمغادرة منصبه، مضيفا "لا أريد توديع الفريق، لكن مستوى التطلعات مرتفع للغاية، ويحتاج لبذل أقصى جهد، والاستمرارية في الانتصارات صعبة".

وواصل المدرب الأرجنتيني "حان الوقت للتفكير، لأن الفريق يحتاج إلى مدرب يتمتع بأقصى قدر من الطاقة وبحالة جيدة".

من جانبه، ذكر مراسل قناة TYC سبورتس الأرجنتينية، أن ليونيل سكالوني، طالب أعضاء جهازه المعاون بالتقاط صورة تذكارية جماعية في ملعب ماراكانا، لتخليد ذكرى الفوز الثمين والتاريخي على البرازيل.

وأضاف أن سكالوني لم يتحدث مع لاعبي الأرجنتين في غرفة خلع الملابس عن احتمالية الاستقالة من منصبه.

أما ليونيل ميسي قائد التانجو فقد غادر الملعب بمفرده، ولم يعلق على تصريحات المدير الفني لمنتخب الأرجنتين.

وأكد مراسل القناة الأرجنتينية، أن ليونيل سكالوني، غادر ملعب ماراكانا، دون أن يتقدم باستقالته، ولا يزال مديرا فنيا لمنتخب التانجو.

وكشف أيضا أن رغبة سكالوني تعود لخلافات شديدة بينه وبين كلاوديو تابيا، رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني، وأن اللاعبين يدركون أن هناك أمرا ما يزعج مدربهم.

يذكر أن سكالوني (45 عاما) يتولى قيادة منتخب الأرجنتين منذ أغسطس/آب 2018، وتوج معه بلقبي كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022.
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