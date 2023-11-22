السومرية نيوز – رياضة



حقّق المنتخب الوطني العراقي، عدة مكاسب في مباراته أمام نظيره الفيتنامي في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.







وبفوزه في المباراة، انفرد المنتخب العراقي بصدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن الوصيف فيتنام.



ويستعرض هذا التقرير أبرز المكاسب التي حققها المنتخب العراقي في مباراته أمام فيتنام، بحسب جردة قام بها فريق السومرية نيوز.



*عودة ميمي

عودة ميمي إلى التسجيل منحت اللاعب دفعةً قويةً لتقديم المزيد في قادم المباريات، أهمية هذا الهدف لا تكمن في خطف الانتصار وحسب، بل في إشعال المنافسة بين المهاجمين الأربعة للمنتخب العراقي، بحسب مدربين عراقيين. يُذكر أن منتخب العراق حقق فوزًا ثمينًا وصعبًا، بملعب فيتنام بفضل هدفٍ سجله اللاعب مهند علي "ميمي" في الدقيقة (90+7) من اللقاء في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وبفوزه في المباراة، انفرد المنتخب العراقي بصدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق 3 نقاط عن الوصيف فيتنام.*عودة ميميعودة ميمي إلى التسجيل منحت اللاعب دفعةً قويةً لتقديم المزيد في قادم المباريات، أهمية هذا الهدف لا تكمن في خطف الانتصار وحسب، بل في إشعال المنافسة بين المهاجمين الأربعة للمنتخب العراقي، بحسب مدربين عراقيين.





*العراق يسير في الطريق الصحيح

يسير المنتخب العراقي، في الطريق الصحيح الى التأهل لكأس آسيا 2027، والى المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على فيتنام، الذي يعد من المنتخبات المتطورة، وبالتالي من الصعب أن تهزمه على أرضه وبين جماهيره، وكذلك تصدره المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط. *العراق يسير في الطريق الصحيحيسير المنتخب العراقي، في الطريق الصحيح الى التأهل لكأس آسيا 2027، والى المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على فيتنام، الذي يعد من المنتخبات المتطورة، وبالتالي من الصعب أن تهزمه على أرضه وبين جماهيره، وكذلك تصدره المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط.



*الثقة في كاساس

أشاد مدربين، بطريقة إدارة خيسوس كاساس للمباراة كونه اعتمد على الدفاع المتقدم وعزّز ذلك باستثمار القوة البدنية لعلي الحمادي مع استغلال نشاط بايش، بالتالي أجهز على المنتخب الفيتنامي تكتيكيًّا، وجعله يلعب في منطقته ولا يفكر بالهجوم. *الثقة في كاساسأشاد مدربين، بطريقة إدارة خيسوس كاساس للمباراة كونه اعتمد على الدفاع المتقدم وعزّز ذلك باستثمار القوة البدنية لعلي الحمادي مع استغلال نشاط بايش، بالتالي أجهز على المنتخب الفيتنامي تكتيكيًّا، وجعله يلعب في منطقته ولا يفكر بالهجوم.