تيباس يستقيل من رئاسة رابطة "الليجا" الاسبانية

وكتب تيباس، عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: "منذ دقائق تقدمت باستقالتي من رئاسة رابطة كرة القدم الإسبانية، وقبل انتهاء فترة ولايتي التي تنتهي في 23 كانون أول المقبل".وأضاف تيباس: "ستبدأ عملية انتخابية جديدة سأتقدم فيها بالترشح، ولذلك أطالب بتأييد وثقة الأندية لمواجهة التحديات التي تواجهنا".وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد قدم تيباس استقالته من منصبه، قبل نهاية ولايته الحالية بشهر واحد.وأضافت الصحيفة، أن تيباس "يرغب في انتخابه لولاية رابعة مع الحملة الانتخابية التي ستستمر لعدة أشهر".وأوضحت الصحيفة، أنه "سيتم اختيار 5 أندية بالقرعة 3 من الدرجة الأولى و2 من الدرجة الثانية، وستكون مسؤولة عن العملية التنفيذية للانتخابات التي ستجري لاختيار الرئيس الذي سيتولى قيادة رابطة الليجا، وذلك للعمل على سير عملية الانتخابات بشفافية".وأشارت الصحيفة، إلى أنه "سيتم إنشاء اللجنة الانتخابية، على أن يتول المسؤولية مؤقتا عن الدوري الإسباني ميجوين أنجيل جيل مارين، وكيكو كاتالان، نائبي الرئيس".وبهذه الطريقة، أنهى تيباس، ولو بشكل مؤقت، فترة ولايته الثالثة على رأس رابطة الليجا.