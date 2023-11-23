العراق في المجموعة الثالثة.. نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً

السومرية نيوز – رياضة



أسفرت قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً، اليوم الخميس 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، عن وضع الأولمبي العراقي في المجموعة الثالثة بجانب السعودية وتايلاند وطاجيكستان.



وفيما يلي المجموعات:



المجموعة الأولى: قطر، أستراليا، الأردن، إندونيسيا



المجموعة الثانية: اليابان، كوريا الجنوبية، الإمارات، الصين



المجموعة الثالثة: السعودية، العراق، تايلاند، طاجيكستان



المجموعة الرابعة: أوزبكستان، فيتنام، الكويت، ماليزيا

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخباً تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة، والتي تقام في الفترة من 15 إبريل/نيسان ولغاية 3 مايو/أيار 2024 في قطر.



وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.



وتضم قائمة المشاركين في النهائيات منتخب قطر المضيف، إلى جانب 15 منتخباً تأهلت عبر المشاركة في التصفيات خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهي المنتخبات الـ11 التي تصدرت مجموعاتها وأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.



ومن بين المشاركين في البطولة هنالك ثمانية منتخبات شاركت في كل النسخ السابقة، وهي أستراليا والعراق واليابان والأردن وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وأوزبكستان، في حين على الطرف المقابل يخوض منتخب إندونيسيا المشاركة الأولى في النهائيات.