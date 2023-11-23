قرعة غرب آسيا للناشئين تضع العراق مع عُمان واليمن ولبنان

وبالمقابل جاءت منتخباتُ الإمارات والسعودية وسوريا والأردن (حامل اللقب) في المجموعةِ الثانية، بحسب ما أفرزته قرعةُ البطولة التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 20 كانون الأول 2023.

وتجري مبارياتُ البطولة على ملعبِ مجمع السعادة بمدينةِ صلالة في سلطنة عُمان التي تستضيف للمرةِ الأولى إحدى بطولات اتحاد غرب آسيا.وتقام البطولةُ للفئة العمريّة مواليد 2008، إذ يقام دور المجموعات من مرحلةٍ واحدةٍ، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثُم ينتقل الفائزان من هذا الدور إلى المباراةِ النهائية.وبحسب جدول المباريات، يشهدُ اليوم الأول 11 كانون الأول 2023 إقامةَ مواجهتين، الأولى بين العراق واليمن عند الخامسة مساءً بتوقيت عمان، والثانية تجمعُ المنتخبَ العماني بنظيره اللبنانيّ عند الثامنة مساءً.بعد ذلك يوم 12 هناك مباراتان بالتوقيتين ذاتهما، بين السعودية وسوريا، وبين الإمارات والأردن، ويتبع ذلك مباشرةً يوم 13 تشرين الثاني مواجهتي لبنان مع العراق واليمن مع عمان، ثُم يلعب يوم 14 الأردنُ أمام السعودية وسوريا أمامَ الإمارات، فيما يشهد يوم 15 مباراتي اليمن ولبنان، زعمان والعراق، وبعدَ ذلك يختتم دورُ المجموعات يوم 16 بلقاءي سوريا والأردن والإمارات مع السعودية.وسيكون يوم 17 كانون الأول للراحةِ، وتقام يوم 18 الذي يليه مباراتا الدور قبل النهائي بين أول المجموعةِ الأولى وثاني المجموعةِ الثانية، وبين أول المجموعةِ الثانية وثاني المجموعةِ الأولى، وأخيراً ينتقلُ الفائزان إلى المُباراةِ النهائيةِ المقررة يوم 20 كانون الأول 2023.ويحمل المنتخبُ الأردني لقبَ النسخة التاسعة من البطولةِ التي أقيمت بضيافته في مدينةِ العقبة صيف عام ٢٠٢٢، بفوزه بالمباراةِ النهائيةِ على نظيره اللبنانيّ الذي حلَ وصيفاً بنتيجة (١-٠).وبالمقابل كانت النسخةُ الثامنة من البطولةِ أقيمت في السعودية في نهاية عام ٢٠٢١ وشهدت وقتها فوزَ المنتخب اليمني باللقب على حساب صاحب الضيافة.