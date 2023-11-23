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ليفاندوفسكي يحصد جائزة جديدة

رياضة

2023-11-23 | 13:27
ليفاندوفسكي يحصد جائزة جديدة
303 مشاهدة

تسلم الدولي البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، جائزة "البيتشيتشي" لأفضل هداف في بطولة الدوري الإسباني لموسم (2022-2023)، والمقدمة من صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي (35 عاما) 23 هدفا خلال 34 مباراة شارك فيها الموسم الماضي، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

وعلق لفياندوفسكي على حصد الجائزة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، قائلا: "أنا ممتن لحصولي على جائزة البيتشيتشي لأفضل هداف في الليغا، كانت هذه الرحلة مليئة بالعاطفة والعمل الجاد ودعم زملائي في الفريق والمدربين والمشجعين، شكرا لكم لكونكم جزء من هذا الانجاز المذهل، وسنواصل العمل من أجل تحقيق أهداف الفريق".

كما أدلى المهاجم البولندي بتصريحات لصحيفة "ماركا"، قال فيها: "أشكر الجميع على الدعم الذي تلقيته، عائلتي وزملائي، كنت أعلم أنه من المهم جدا التأقلم بسرعة مع الفريق".

وتابع: "لقد تمكنا من الفوز ببطولة الدوري الإسباني، كأس السوبر وحصلت على الهداف، لذلك أنا سعيد جدا بهذه الإنجازات".

وعن المنافسة على لقب الهداف هذا الموسم، قال نهاجم برشلونة: "ما زال الموسم جديد، لكن الأمر صعب أن يتم التسجيل في الدوري الإسباني، بيلينغهام لاعب رائع للغاية".

ويتصدر الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب فريق ريال مدريد قائمة هدافي الدوري "الليغا" هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بينما يشغل المهاجم البولندي المرتبة الرابعة على سلم الترتيب برصيد سبعة أهداف.

واختتم روبرت ليفاندوفسكي: "هناك الكثير من الفرق الدفاعية، نحن برشلونة وعلينا المنافسة لتحقيق جميع الألقاب".
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