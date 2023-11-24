بالوتيلي ينجو من الموت بعد حادث سيارة

واصطدمت سيارة بالوتيلي، لاعب أضنة ديمرسبور التركي، في حائط بمدينة بريشيا، شمال إيطاليا مساء أمس الخميس.في البداية لم تقدم الشرطة أي معلومات إضافية عن أسباب الحادث.ونقلت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" وعدة وسائل إعلام إيطالية أخرى أن بالوتيلي رفض بعد الحادث إجراء اختبار كحول.ووفقا لناديه، فإن بالوتيلي، الذي لا يمكنه اللعب حاليا بسبب إصابته، يتعافى في منزله.ونشأ بالوتيلي بالقرب من مدينة بريشيا، وخلال مسيرته لعب لعدة أندية أوروبية كبرى مثل ميلان، إنتر، مانشستر سيتي، مارسيليا وليفر.