رسالة خاصة من كلوب لصلاح.. هذا مفادها

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ضد مضيفه مانشستر سيتي غدا السبت، على ملعب "الاتحاد": "محمد صلاح جيد جدا مع زملائه اللاعبين وبالهجوم ايضا، إنه لاعب مميز للغاية وآمل أن يستمر، وبإمكانه التحسن ونتوقع منه ذلك وإلا لماذا هو أول من يأتي للمقر التدريبي وآخر من يغادر لولا أنه يريد التحسن باستمرار؟ لقد حصل على الخبرة التي تجعله يعرف أكثر عن كرة القدم، إنه لاعب مختلف عن الفتى الذي وصل حينها ومع ذلك كان جيدًا حتى بذلك الوقت.وعن ثنائية محمد صلاح وزميله الأوروغوياني داروين نونيز، علق كلوب قائلا: "لا يمكنك أن تكون لاعب ليفربول إذا لم تكن ذكيا كروياً، محمد ونونيز يعتنيان ببعضهما لكن ليس دون البقية، لديهما أسلوب مختلف وحسب معا".وواصل: "هو يدعم اللاعبين بالفريق، داروين وصل هنا بتوقعات وطموحات كبرى وصلاح فهم الوضع حينها أفضل من البقية ورأى الإمكانيات التي لديه وأرادَ مساعدته ومن دون أحاديث كثيرة بدءا ثنائية مميزة جدا".ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" برصيد 28 نقطة، متقدما بفارق نقطة على الثنائي ليفربول وأرسنال صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.