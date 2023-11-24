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ردا على مالديني.. بيولي: لا يمكنني استدعاء ميسي لمباراة الغد!

رياضة

2023-11-24 | 13:01
ردا على مالديني.. بيولي: لا يمكنني استدعاء ميسي لمباراة الغد!
المصدر:
وكالات
663 مشاهدة

رد المدير الفني لميلان ستيفانو بيولي، اليوم الجمعة، على تصريحات باولو مالديني أسطورة الروسونيري والمدير التقني السابق، بشأن محاولة ضم ليونيل ميسي.

وكان مالديني قد قال في تصريحات صحفية: "حاولنا التعاقد مع ليو ميسي، أردت ضمه، اتصلنا به في ميلان، لكن بعد 10 أيام أدركنا أن الأمر مستحيلا".

وأضاف: "إنه لاعب رائع، حاولنا لكن ذلك لم يكن ممكنًا بالنسبة لنا. لقد فات الأوان الآن، لكن عندما قرأت أن ميسي قد يذهب إلى إنتر، شعرت بالخوف!".

وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي قبل مباراة فيورنتينا، سئل بيولي عن رأيه بشأن تصريح مالديني عن محاولته التعاقد مع ميسي.

وتابع بيولي في تصريح مقتضب: "لا يمكنني استدعاء ميسي لمباراة الغد، وبصراحة لم أكن أعرف أي شيء".

وسئل مدرب ميلان عن مستقبله غير المؤكد بالنادي، فرد: "أنا أفكر فقط في مباراة الغد، مستقبلي غير مؤكد مثل جميع المدربين، ليس هناك يقين بشأن الغد".

ومن المقرر أن يخوض ميلان مباراتين هذا الأسبوع، حيث سيواجه فيورنتينا بالكالتشيو، ثم بوروسيا دورتموند بالجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
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