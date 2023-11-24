"فيفا" يتخذ إجراءات تأديبية بحق الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني

وقال الاتحاد الدولي في بيان: "يمكن للفيفا أن يؤكد أن لجنته التأديبية بدأت إجراءات ضد الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني لكرة القدم".وتواجه البرازيل عقوبات بسبب "الانتهاكات المحتملة للمادة 17" من قانون الانضباط الخاص بفيفا، المتعلق بالنظام والأمن في المباريات.وتأخر انطلاق المباراة التي جمعت الغريمين اللدودين، الثلاثاء، على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، التي فازت فيها الأرجنتين 1-0، لنحو نصف ساعة، بعدما اندلعت مواجهات عنيفة بين مشجعي الطرفين.ودخل الملعب الشهير في حالة من الفوضى، حيث حاول اللاعبون عبثا إقناع الجماهير بوقف الإشكال، وتقدم قائد الأرجنتين ليونيل ميسي زملاءه الذين توجهوا إلى غرفة تبديل الملابس، ولم يعودوا إلا بعد وقف أعمال العنف.وردت الشرطة على الشغب باستخدام الهراوات، مما أدى إلى إصابة العديد من المشجعين.