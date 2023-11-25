تير شتيغن يغيب عن لقاء رايو فاليكانو.. هذه تشكيلة البارسا

وسلطت صحيفة "سبورت"، الضوء على التشكيل المتوقع للفريق الكتالوني خلال اللقاء.ولن يشارك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، بسبب معاناته من آلام في الظهر.ومن المتوقع عودة اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج، بعد تعافيه من الإصابة.وجاء تشكيل برشلونة المتوقع كالتالي:حراسة المرمى: إينياكي بينياالدفاع: بالدي، إينيجو مارتينيز، كوندي، كانسيلوالوسط: جوندوجان، فرينكي دي يونج، بيدريالهجوم: جواو فيليكس، فيران توريس، ليفاندوفسكيويحتل برشلونة، المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، أما رايو فاليكانو يأتي عاشرًا برصيد 18 نقطة.