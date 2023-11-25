3 مباريات بختام الجولة الـ5 من دوري نجوم العراق اليوم

وتقام مباراتان منها عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، تجمع الأولى نادي كربلاء وضيفه الحدود، في ملعب الكوت الأولمبي، بينما يضيف ملعب أمانة بغداد في الثانية، نادي النفط بضيفه الكرخ.ويحتضن ملعب فرانسو حريري في أربيل، مباراة ديربي كردستان تجمع أصحاب الأرض والجمهور نادي أربيل بضيفه زاخو عند الساعة السابعة مساءً.