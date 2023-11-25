مان سيتي مهدد بالهبوط من الدوري الإنكليزي

وعنونت صحيفة "ديلي ستار": "أنا جزء من السيتي حتى نسقط.. سأبقي حتى لو أصبحنا عالقين في دوري الدرجة الأولى بحسب بيب"، في إشارة إلى تصريحات جوارديولا.وفي الأسفل كتبت: "كلوب يخطط لملحمة بدنية"، في إشارة إلى قمة ليفربول والسيتي اليوم.أما صحيفة "ديلي إكسبريس" فعنونت: "مستعد للقتال.. خسارة النقاط ستحفزنا بحسب دايتش"، في إشارة إلى تصريحات مدرب إيفرتون.وفي الجانب كتبت: "بيب لن يذهب إلى أي مكان في حال هبوط السيتي".وفي الأعلى كتبت: "ترينت يؤمن بقدرة الريدز على قلب الطاولة على البطل"، في إشارة إلى تصريحات ترينت ألكسندر أرنولد قبل صدام مانشستر سيتي اليوم.كما عنونت صحيفة "التايمز": "بيب: العالم يريد هبوطنا".وكتبت أيضًا: "غضب ديوكوفيتش من السلوك المخزي لمختبري المنشطات".وبدورها عنونت صحيفة "ديلي ميل": "هذا ليس عدلًا.. دايتش مدرب إيفرتون يستشيط غضبًا من خصم النقاط العشر".وفي الجانب كتبت: "الآن أرتيتا ينضم لمطالبات إظهار المزيد من الاحترام للحكام".ومن جانبها، عنونت صحيفة "تلجراف": "الكل يريد أن نُعاقب"، في إشارة إلى تصريحات جوارديولا.وكتبت أيضًا: "صعود نيكولاس جاكسون.. من اللعب حافي القدمين في مباريات الشوارع إلى ستامفورد بريدج في 6 أعوام".