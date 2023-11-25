عجلة الدوريات تعود للدوران.. السيتي والليفر بمواجهة "نارية" والبرشا يلاعب رايو اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي x ليفربول – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
بيرنلي x وست هام يونايتد – الساعة 6 مساء
لوتون تاون x كريستال بالاس – الساعة 6 مساء
نيوكاسل يونايتد x تشيلسي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1
نوتينجهام x برايتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2
شيفيلد يونايتد x بورنموث – الساعة 6 مساء
برينتفورد x آرسنال – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو x برشلونة – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا x سيلتا فيجو – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
خيتافي x ألميريا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد x ريال مايوركا - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ساليرنيتانا x لاتسيو - الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
أتلانتا x نابولي – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
ميلان x فيورنتينا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بوروسيا دورتموند x بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
يونيون برلين x أوجسبورج – الساعة 5:30 عصرا
فرايبورج x دارمشتات 98 – الساعة 5:30 عصرا
فولفسبورج x لايبزيج – الساعة 5:30 عصرا
فيردر بريمن x باير ليفركوزن – الساعة 5:30 عصرا
آينتراخت فرانكفورت x شتوتجارت – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5