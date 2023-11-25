عجلة الدوريات تعود للدوران.. السيتي والليفر بمواجهة "نارية" والبرشا يلاعب رايو اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةمانشستر سيتي x ليفربول – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1بيرنلي x وست هام يونايتد – الساعة 6 مساءلوتون تاون x كريستال بالاس – الساعة 6 مساءنيوكاسل يونايتد x تشيلسي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1نوتينجهام x برايتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2شيفيلد يونايتد x بورنموث – الساعة 6 مساءبرينتفورد x آرسنال – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةرايو فاليكانو x برشلونة – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3فالنسيا x سيلتا فيجو – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3خيتافي x ألميريا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3أتلتيكو مدريد x ريال مايوركا - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةساليرنيتانا x لاتسيو - الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1أتلانتا x نابولي – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1ميلان x فيورنتينا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلةبوروسيا دورتموند x بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5يونيون برلين x أوجسبورج – الساعة 5:30 عصرافرايبورج x دارمشتات 98 – الساعة 5:30 عصرافولفسبورج x لايبزيج – الساعة 5:30 عصرافيردر بريمن x باير ليفركوزن – الساعة 5:30 عصراآينتراخت فرانكفورت x شتوتجارت – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5