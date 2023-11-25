برشلونة يتعادل مع فاليكانو في الدوري الإسباني

سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) خلال مواجهة ضد رايو فاليكانو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الليجا، في معقل الأخير ملعب "تيريزا ريفيرو".





وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، كما يرفع رايو فاليكانو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن.

وسجل لرايو فاليكانو أوناي لوبيز في الدقيقة 39، بينما سجل لبرشلونة فلوريان ليخني (هدف عكسي) في الدقيقة 82.وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، كما يرفع رايو فاليكانو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن.