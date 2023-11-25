برشلونة يحقق رقماً استثنائياً في الدوري الإسباني

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن برشلونة حصد 15 نقطة في الليجا هذا الموسم، بفضل الأهداف التي سجلها في آخر 15 دقيقة من مبارياته، وهو أعلى رصيد يحصده فريق في الدوريات الخمسة الكبرى.وسجل لرايو فاليكانو أوناي لوبيز في الدقيقة 39، بينما أحرز لبرشلونة فلوريان ليخني (هدف عكسي) في الدقيقة 82.بهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بالليجا، كما ارتفع رصيد رايو فاليكانو إلى 19 نقطة في المركز الثامن.