"ديربي الشمال".. زاخو يهزم أربيل بثنائية

تمكن فريق زاخو، مساء اليوم السبت، من الفوز على نظيره أربيل في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وسجل زاخو هدفين في المباراة التي اقيمت على ملعب فرانسو حريري في اربيل. وبهذه النتيجة يحقق زاخو أول فوز له في دوري نجوم العراق بعد خسارة وثلاثة تعادلات.