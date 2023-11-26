هيرنانديز يحقق رقماً مميزاً مع ميلان

ثيو نجح في الحصول على ركلة جزاء في نهاية أحداث الشوط الأول، ليتقدم لتسديد الركلة وينجح في تحويلها لهدف.وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن ثيو هو المدافع الوحيد بالدوري الإيطالي الذي تمكن من تسجيل هدفين على الأقل في النسخ الـ5 الأخيرة من المسابقة.وأضافت أنه الثاني في الدوريات الخمس الكبرى، الذي يحقق هذا الرقم خلال تلك الفترة، بعد المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان.وكان المدافع الفرنسي قد سجل هدفه الأول هذا الموسم في شباك تورينو، خلال منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الروسونيري بنتيجة 4-1.