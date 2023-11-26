مدرب زاخو: دوري نجوم العراق بدأ للتو وأشكر الجماهير

وقال البلوشي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فريقه أمام أربيل: "لابد لي أن أقدم الشكر لجمهور زاخو الذي شد من أزر الفريق طيلة المباراة".وأضاف: "قدمنا أداءً جيدًا، واستطعنا التهديف في الدقائق الأولى، أستطيع أن أقول الآن إننا بدأنا فعلًا في الدوري، والقادم سيكون واعدًا".وبهذا الفوز وصل زاخو إلى النقطة 6 في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد أربيل عند النقطة 4 في المركز السابع عشر.وسبق لزاخو أن تعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة واحدة منذ انطلاق دوري نجوم العراق، تحت إشراف المدرب القطري.