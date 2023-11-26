ريال مدريد يفتح الباب لعودة زيدان

وسبق أن درب زيدان الفريق الملكي في ولايتين مختلفتين، وحقق معه دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.وهناك الكثير من الجدل حول هوية مدرب ريال مدريد في الموسم المقبل، لا سيما أن عقد كارلو أنشيلوتي ينتهي في يونيو/حزيران 2024.ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يبدو للبعض أن المرشح المفضل لدى الرئيس فلورنتينو بيريز هو تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، لكن عند سؤال مصادر في النادي الملكي ظهرت مفاجأة.وأشار إلى أن مسؤولي ريال مدريد يرون أن النادي بمثابة منزل لزيدان، وأن الأخير يستطيع العمل مع النادي ثم تركه عشرات المرات خلال حياته.وأوضح البرنامج، أن بيريز قال لزيدان أن باب ريال مدريد سيكون مفتوحا دائما لعودته، إذا رغب المدرب الفرنسي في العودة إلى "سانتياجو برنابيو".وذكر أن احتمالية تعيين زيدان على رأس الجهاز الفني لريال مدريد في الموسم المقبل، قائمة، إذا لم يستمر أنشيلوتي في منصبه.