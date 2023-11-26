الكشف عن المدرب المرشح لخلافة جافي في برشلونة

وبحسب الصحيفة فإن ألغواسيل البالغ من العمر 52 عاما أحد أبرز الفنيين في كرة القدم الإسبانية، وإن لديه مستقبلًا مهمًا.وأوضحت أن ريال سوسيداد يلعب تحت قيادة ألغواسيل كرة قدم جذابة ومشرقة للغاية وواضحة، ولذلك فاز بجائزة أفضل مدرب في الليغا عن الموسم الماضي.وجاء فوز ألغواسيل بالجائزة قبل أيام، وتزامن هذا مع تواجد خوان لابورتا رئيس برشلونة وديكو وبيدري حيث لم يخفوا شغفهم بالمدرب.وأشارت إلى أن لابورتا هنأ ألغواسيل وأخبره أنه يلعب كرة القدم التي يحبها، وهو ما قاله ديكو وبيدري.وينتهي عقد ألغواسيل مع ريال سوسيداد بنهاية الموسم المقبل، في يونيو 2025، لكن "سبورت" أوضحت أن المدرب سعيد جدًا في ريال سوسيداد، لكنه يعلم أن لا شيء يدوم إلى الأبد.وتولى ألغواسيل تدريب الفريق الأول لريال سوسيداد في 2018 وهو ثاني أقدم مدرب في الليغا بعد الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد.وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن ألغواسيل سيكون صوته قويًا جدًا على مقاعد البدلاء في برشلونة في المستقبل.وتعادل برشلونة 1/1 مع مضيفه رايو فاليكانو أمس السبت في الدوري الإسباني ليرتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 31 نقطة من 14 مباراة في المركز الرابع، ويتأخر بـ3 نقاط عن المتصدر جيرونا ونقطة عن ريال مدريد الثاني وكلاهما لعب مباراة أقل من برشلونة.