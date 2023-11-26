برشلونة يتفق مع رابطة "الليجا" بشأن "الميركاتو" الشتوي

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد "تم عقد اجتماع في الأسبوع الماضي بين المديرين التنفيذيين لبرشلونة، ورابطة الدوري الإسباني".وأشار التقرير، إلى أنه "تم التأكيد على أن برشلونة لديه مساحة في فاتورة الرواتب لإجراء تعاقدات جديدة، بمجرد أن يتمكن من استخدام 80% من راتب جافي بسبب إصابته طويلة الأمد".وأضاف التقرير، أنه "في الأيام المقبلة سيبلغ برشلونة رابطة الليجا لاستخدام راتب جافي لضم لاعب جديد، وهو البرازيلي فيتور روكي".وكان برشلونة واضحا منذ البداية، بأنه "لن يتعاقد مع بديل لجافي في خط الوسط، وإنما سيجلب روكي لتدعيم خط الهجوم".ولا يملك برشلونة حاليا، مهاجما بديلا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وبالتالي سيكون روكي خيارا جيدا لتشافي لتدعيم هجومه.