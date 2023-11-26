"قاهر البرازيل" على رادار كبار أوروبا

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يرغب ريال مدريد في الحصول على توقيع الشاب الأرجنتيني كلاوديو إشيفيري نجم ريفر بليت، الذي أثار إعجاب الجماهير في كأس العالم تحت 17 سنة.وأشارت إلى أن كلاوديو إشيفيري، تلقى عروضا من أندية كبرى مثل ريال مدريد، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، ميلان ويوفنتوس.وكشفت أن قيمة الشرط الجزائي في عقد كلاوديو إشيفيري مع ريفر بليت تبلغ 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات.ولفت إشيفيري الأنظار بشدة عقب أدائه التاريخي أمام البرازيل في ربع النهائي كأس العالم للشباب.وبات إشيفيري أول لاعب أرجنتيني يسجل 3 أهداف بمرمى البرازيل في أي فئة عمرية ببطولة كأس العالم.وكشفت أن اهتمام ريال مدريد بصفقة إشيفيري بدأ في نيسان من هذا العام، عندما لفت اللاعب الأنظار أيضا في كأس أمريكا الجنوبية تحت 17 سنة.