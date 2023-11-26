غداً.. النوارس والصقور في مهمتين آسيويتين

يخوض فريقا القوة الجوية والزوراء، يوم غد الاثنين، مباراتين خارج العراق ضمن بطولتي دوري أبطال آسيا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ففي المباراة الأولى يلتقي فريق الصقور نظيره سباهان اصفهان الإيراني في طهران وذلك في التاسعة مساءً بتوقيت بغداد. ويمتلك القوة الجوية سبع نقاط في المركز الثالث بمجموعته خلفاً للاتحاد السعودي المتصدر وبعده سباهان الايراني. وفي المباراة الثانية يلتقي الزوراء نظيره العربي الكويتي في الكويت وذلك في الساعة التاسعة بتوقيت بغداد. ويحتل فريق النوارس المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط خلفا للرفاع البحريني الذي يمتلك 10 نقاط.