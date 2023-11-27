أبرزها ضعف السجل التهديفي.. 6 أزمات تؤرق تشافي مع برشلونة

نشرت صحيفة سبورت الكتالونية تقريرا تبرز فيه الأزمات الفنية للبارسا بعد التعادل مع رايو فاليكانو، والتي تثير القلق قبل مواجهة بورتو البرتغالي، في دوري أبطال أوروبا.وقارنت الصحيفة بين مسيرة برشلونة في الليجا بالموسمين الماضي والحالي بعد مرور 14 جولة، حيث كان الفريق متصدرا بـ 37 نقطة بفارق 6 نقاط عن حصيلته هذا الموسم.وأوضحت أن البارسا افتقد للصلابة الدفاعية، حيث حافظ تير شتيجن على نظافة شباكه 11 مرة في أول 14 جولة بالموسم الماضي مقابل 6 مرات في أول 13 جولة هذا الموسم.ولفتت إلى أن الحارس الألماني غاب عن مواجهة فاليكانو للإصابة، ولم ينجح زميله إيناكي بينيا، أيضا، في الخروج بشباك نظيفة.وأشار التقرير إلى المشكلة الثانية، وهي عجز البارسا عن السيطرة على منافسيه منذ البداية، حيث وجد تشافي هرنانديز نفسه متأخرا في النتيجة 6 مرات في أول 14 جولة.ولفتت سبورت للمشكلة الثالثة، وهي غياب هيبة برشلونة في ملاعب منافسيه، حيث حقق 6 انتصارات مقابل خسارة وحيدة في الكلاسيكو بأول 7 مباريات خارج أرضه في الموسم الماضي.أما في الموسم الحالي، فإن الفريق الكتالوني لم يخسر خارج ملعبه، لكنه اكتفى بـ 3 انتصارات مقابل 4 تعادلات.وتكمن المشكلة الرابعة في افتقاد البارسا لمنظومة اللعب الجماعي بسبب خلل واضح في خط الوسط، نتيجة الإصابات التي ضربت بيدري ودي يونج، ومؤخرا، جافي، الذي سيغيب لنهاية الموسم.وذكرت الصحيفة أن تشافي يعاني من مشكلة خامسة، تكمن في ضعف المعدل التهديفي لمهاجمي الفريق.ولفتت إلى أن جواو فيليكس، سجل 3 أهداف، ولكنه صائم عن هز الشباك على مدار 12 مباراة، بينما لم يحتفل رافينيا سوى بهدفين فقط، آخرهما في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، وسجل لامين يامال هدفا وحيدا أمام غرناطة في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.أما فيران توريس، فقد سجل هدفين في دوري الأبطال، لكنه غائب عن التهديف في الليجا منذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي.واختتمت سبورت تقريرها بالإشارة للمشكلة السادسة، التي تتعلق بضعف واضح في تمويل روبرت ليفاندوفسكي بالفرص، مما يفسر تراجع معدله التهديفي من 13 هدفا في أول 14 جولة بالموسم الماضي إلى 7 أهداف فقط خلال نفس الفترة هذا الموسم.