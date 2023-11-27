5 أشهر أمام مودريتش لتحطيم رقم بوشكاش القياسي

فوفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، أصبح مودريتش رقم 15 في قائمة أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ النادي الملكي، بعدما وصل إلى 505 مواجهات بمشاركته في الفوز على قادش (3-0) أمس الأحد، ضمن منافسات الليجا.وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة الأمس جعلت مودريتش، البالغ من العمر 38 عامًا و78 يومًا، ثاني أكبر لاعب سنًا يمثل الميرينجي في الدوري الإسباني، متفوقًا على باكو بويو (38 عامًا و63 يومًا).ولا يتفوق على مودريتش حاليًا في تاريخ ريال مدريد، سوى الأسطورة فيرينتس بوشكاش، الذي مثل الفريق الملكي بعمر 38 عامًا و233 يومًا.وأوضحت "آس" أن مودريتش يستطيع كسر رقم بوشكاش، إذا شارك في مباراة قادش بالليجا يوم 5 مايو/آيار 2024، في ملعب سانتياجو برنابيو.