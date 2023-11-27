ليفربول.. تحديد مدة غياب الحارس اليسون بيكر

وذكرت شبكة "ستاندرد" الإنجليزية، ان "الحارس البرازيلي يعاني من إصابة على مستوى أوتار الركبة وفقا لما أكدته الفحوصات الطبية التي أجراها".وأكدت الشبكة الإنجليزية أن "بسبب إصابة بيكر قد يغيب الحارس بضعة أسابيع قد تمتد لنهاية العام الجاري".وتعتبر مدة غياب أليسون بيكر مع ليفربول ضربة قوية للريدز في ظل ارتباطه بالعديد من المباريات سواء على مستوى البريميرليغ أو الدوري الأوروبي.ويستعد ليفربول للقاء نظيره لاسك في المباراة التي تجمع بينهما الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.