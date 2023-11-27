برشلونة يتلقى صدمة قبل موقعة بورتو في أبطال أوروبا

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الألماني أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، لم يشارك في التدريبات الجماعية اليوم.وأشارت إلى أن تير شتيجن زاد الشكوك كثيرا حول إمكانية مشاركته في المباراة المهمة بدوري أبطال أوروبا.وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الجهاز الفني لبرشلونة قرر تأجيل حسم مشاركة شتيجن باللقاء إلى الغد.ويعاني حارس برشلونة من آلام أسفل الظهر، ما منعه من المشاركة مع منتخب ألمانيا خلال التوقف الدولي الأخير.وغاب تير شتيجن صاحب الـ31 عاما عن قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو الأخيرة، بسبب الأصابة.ويحتل برشلونة، المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدراة.