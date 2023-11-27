عطل في مضخات ملعب يوفتنوس.. يحرم لاعبي انتر من الاستحمام

وبحسب ما أفادت صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الرياضية، فقد حرم عطل أثر في المضخات وضغط المياه لاعبي إنتر من الاستمتاع بحمام ساخن بعد الليلة الباردة في تورينو، والتي وصلت درجة الحرارة فيها إلى 4 درجات مئوية خلال المباراة.وبعد التعادل حافظ "النيراتزوري" على صدارة جدول الدوري بفضل هدف للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ونجح الصربي دوسان فلاهوفيتش بعدها في تعديل الوضع لليوفي، ليتوجه لاعبو "إنتر" بعدها إلى الحافلة المغادرة إلى ميلانو مباشرة في رحلة تستغرق نحو الساعتين، دون أن يتمكنوا من الاستحمام.ويتفوق إنتر (32 نقطة) بنقطتين عن يوفنتوس صاحب الوصافة بعد مرور 13 جولة، بينما يحل ميلان ثالثا برصيد 26 نقطة ومن بعده نابولي حامل اللقب رابعا برصيد 24 نقطة.