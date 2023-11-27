تخاذل ام انبهار.. لاعب الاخدود يكشف ما حصل عند ارتقاء رونالدو التاريخي (فيديو)

كشف لاعب نادي الأخدود عوض خميس، عما دار في ذهنه في لقطة ارتقاء قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو خلال مواجهة فريقيهما الجمعة الماضي في الدوري السعودي".

وحقق النصر الفوز على الأخدود بثلاثية نظيفة، سجل منها رونالدو هدفين، بجانب ارتقائه التاريخي في وسط ملعب الخصم بشكل أكثر من رائع.



وفي لقطة ارتقاء رونالدو، ظهر عوض خميس وهو يقف دون أي رد فعل عندما قفز النجم البرتغالي عاليا للحصول على إحدى الكرات وهو ما نجح فيه بالفعل.

ارتقاء رونالدو في نص الملعب 👏🏻💛 pic.twitter.com/y5VlPnvC6B — .... (@N_F__C1955) November 25, 2023

وعلق عوض خميس الذي سبق له اللعب مع نادي النصر، على لقطته مع رونالدو قائلا: "ارتقاء رونالدو؟ كنت قادرا على القفز معه ولكن قلت لنفسي إنه حتى لو فعلت ذلك فلن ألحق بالكرة كما أنني تجنبت ذلك لعدم إصابته".



وتابع: "أحب رونالدو، وأنا في الأساس أشجع ريال مدريد، وعندما رأيته رغبت في العودة إلى النصر من أجل اللعب معه".



وأكمل "عند رؤيتنا له (رونالدو) قلوبنا انتفضت فكيف لو لعبنا ضده؟".