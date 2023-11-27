تخاذل ام انبهار.. لاعب الاخدود يكشف ما حصل عند ارتقاء رونالدو التاريخي (فيديو)

ارتقاء رونالدو في نص الملعب 👏🏻💛 pic.twitter.com/y5VlPnvC6B
— .... (@N_F__C1955) November 25, 2023
ارتقاء رونالدو في نص الملعب 👏🏻💛 pic.twitter.com/y5VlPnvC6B
تصريح عوض خميس خطير ويعترف انه تهاون مع كرستيانو رونالدو، تصريح إنهزامي وغريب جدًا من لاعب محترف !!! pic.twitter.com/iHNVCDNjGm
— خالد بن عبدالعزيز (@0ytrb) November 26, 2023
تصريح عوض خميس خطير ويعترف انه تهاون مع كرستيانو رونالدو، تصريح إنهزامي وغريب جدًا من لاعب محترف !!! pic.twitter.com/iHNVCDNjGm
واعتبر بعض المشجعين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تصريح عوض خميس "تصريح انهزامي وغريب جدا من لاعب محترف، وهو بمثابة اعتراف اللاعب بتهاونه مع رونالدو".
واعتبر بعض المشجعين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تصريح عوض خميس "تصريح انهزامي وغريب جدا من لاعب محترف، وهو بمثابة اعتراف اللاعب بتهاونه مع رونالدو".