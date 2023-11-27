غوارديولا يكشف مفاجأة حول مستقبله مع السيتي

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج الألماني مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.ورفض بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة إنهاء الجدل حول موقفه من الاستمرار لفترة طويلة مع مانشستر سيتي، كما فتح الباب أمام إمكانية رحيله.ووجه أحد الصحفيين سؤالا لغوارديولا قال فيه "هل تستمر لفترة طويلة مع السيتي؟"، ليرفض المدرب الإسباني الرد قائلا: "لن أجيب على هذا السؤال".وأضاف غوارديولا: "يمكن أن أرحل غدا والعام هو مدة طويلة في كرة القدم".وأنهى مدرب مانشستر سيتي تصريحاته مازحًا على طريقته المعتادة: "لقد أتيت إلى هنا بشعر طويل والآن أنظر إليّ، لكنني لا أزال أملك الطاقة".ويتصدر مانشستر سيتي مجموعته بالعلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا بعد تحقيق الفوز في أول أربع جولات.يذكر أن غوارديولا قاد السيتي في الموسم الماضي لحصد لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، كما حقق لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، ليفوز به خمس مرات من أصل سبع سنوات قضاهم في النادي.