لابورتا يحسم مصير تشافي مع برشلونة

وأفادت تقارير صحفية إسبانية، أن "مستقبل تشافي مع برشلونة بات محل شك، بعد نتائج الفريق مؤخرا".وقال لابورتا، خلال تصريحات للصحفيين: "نحن مع تشافي، واستمراره مضمون بنسبة 100%، ويحظى بدعمنا الكامل، وهو مدربنا ونحن فخورون بوجوده كمدير فني".وفي نفس السياق، علق تشافي، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بورتو بدوري أبطال أوروبا: "أشعر بدعم النادي والرئيس، وهو دعم قوي ولا شك في ذلك".يذكر أن برشلونة جدد عقد تشافي مؤخرا لمدة عامين لينتهي في صيف 2025، وذلك بعدما قاد الفريق في فترة صعبة عقب إقالة رونالد كومان، وتوج مع البلوجرانا بلقبين هما الليجا وكأس السوبر الإسباني.