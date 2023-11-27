مفاجأة.. ريال مدريد يستعد لتجديد عقد أنشيلوتي

وينتهي تعاقد أنشيلوتي في سانتياجو برنابيو، بانقضاء الموسم الجاري، وسط أنباء قوية تفيد باقترابه من تولي تدريب منتخب البرازيل.لكن بحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن أنشيلوتي قريب من تجديد عقده مع ريال مدريد.وأكدت أن النادي يستعد لوضع اللمسات الأخيرة على التجديد قبل نهاية 2023.وأضاف التقرير، أنه على الرغم من انتظار البرازيل نهاية الموسم لإسناد مهمة المدير الفني لأنشيلوتي، إلا أن المدرب الإيطالي يعطي الأولوية لريال مدريد.وأشار إلى أنه في حالة اتفاق ريال مدريد مع أنشيلوتي، سيكون العقد الجديد حتى 2026.