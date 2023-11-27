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الزوراء يعود بنقطة من الكويت والقوة الجوية يخسر من سباهان
رياضة
2023-11-27 | 15:01
المصدر:
السومرية نيوز
1,261 مشاهدة
تعادل فريق الزوراء مع نظيره العربي الكويتي في كأس الاتحاد الآسيوي، فيما خسر القوة الجوية من سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.
وانتهت مباراة النوارس مع العربي الكويتي في الكويت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، برغم طرد احد لاعبيه الزوراء.
بينما تعرض الصقور لخسارة بهدف نظيف امام سباهان في طهران برغم طرد لاعبين اثنين من الفريق الإيراني.
وبهذه النتيجة، يبقى الزوراء في المركز الثاني بمجموعته برصيد ثماني نقاط خلفاً للرفاع البحريني الذي يمتلك 13 نقطة، وبقي القوة الجوية في المركز الثالث برصيد سبع نقاط خلفاً للاتحاد السعودي المتصدر ومن ثم سباهان.
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