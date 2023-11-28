ويسعى فريق الكهرباء إلى الفوز والابتعاد بالصدارة حيث ينفرد بالمركز الأول في المجموعة وله 7 نقاط، بينما يأتي الكويت وصيفاً برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الوحدات الأردني، في حين يتذيل اتحاد أهلي حلب السوري القائمة بنقطتين.ويتأهل بشكل مباشر أول كل مجموعة من المجموعات الثلاث، لنصف نهائي فرق غرب آسيا، إلى جانب أفضل وصيف في المجموعات الثلاث.وكان مدرب فريق الكهرباء لؤي صلاح أكد، أمس الاثنين، جاهزية فريقه لمواجهة الكويت الكويتي، مشيراً إلى أن اللاعبين عازمون على تحقيق نتيجة جيدة للحفاظ على صدارة المجموعة.