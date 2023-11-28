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أبرزها باريس ونيوكاسل.. صدامات "شرسة" في دوري ابطال اوروبا اليوم

رياضة

2023-11-28 | 04:00
أبرزها باريس ونيوكاسل.. صدامات &quot;شرسة&quot; في دوري ابطال اوروبا اليوم
346 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، على رأسها عندما يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وبرشلونة ضد بورتو البرتغالي ومانشستر سيتي مع لايبزيج الألماني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

كما تشهد الجولة السابعة من عمر الدوري المصري إقامة مباراتين قويتين حينما يلتقي الأهلي مع سموحة وبيراميدز مع الإسماعيلي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
لاتسيو X سيلتك – 8.45 مساءً

شاختار X رويال أنتويرب – 8.45 مساءً

فينورد X أتلتيكو مدريد – 11 مساءً – beIN Sports Fr 5 HD max
مانشستر سيتي X لايبزيج– 11 مساءً- beIN Sports HD 2

يونج بويز X سرفينا زفيزدا الصربي – 11 مساءً

برشلونة X بورتو – 11 مساءً - beIN Sports HD 2

ميلان X بوروسيا دورتموند – 11 مساءً –beIN Sports 1 FR

باريس سان جيرمان X نيوكاسل يونايتد – 11 مساء - beIN Sports HD 1


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