أبرزها باريس ونيوكاسل.. صدامات "شرسة" في دوري ابطال اوروبا اليوم

كما تشهد الجولة السابعة من عمر الدوري المصري إقامة مباراتين قويتين حينما يلتقي الأهلي مع سموحة وبيراميدز مع الإسماعيلي.مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلةلاتسيو X سيلتك – 8.45 مساءًشاختار X رويال أنتويرب – 8.45 مساءًفينورد X أتلتيكو مدريد – 11 مساءً – beIN Sports Fr 5 HD maxمانشستر سيتي X لايبزيج– 11 مساءً- beIN Sports HD 2يونج بويز X سرفينا زفيزدا الصربي – 11 مساءًبرشلونة X بورتو – 11 مساءً - beIN Sports HD 2ميلان X بوروسيا دورتموند – 11 مساءً –beIN Sports 1 FRباريس سان جيرمان X نيوكاسل يونايتد – 11 مساء - beIN Sports HD 1