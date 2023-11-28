الكشف عن طبيعة إصابة رونالدو

وتعرض رونالدو لإصابة خلال مواجهة بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا، أمس الإثنين، وغادر ملعب المباراة في الدقيقة 78 دون الجلوس على مقاعد البدلاء.ووفقاً لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن التشخيص المبدئي لإصابة رونالدو، يشير إلى معاناته من كدمة متوسطة في الرقبة، تلقى على إثرها العلاج الطبيعي فور مغادرة الملعب.ويشعر جمهور النصر بالقلق الشديد، لأن إصابة كريستيانو رونالدو، تأتي قبل ديربي الرياض أمام الهلال، المقرر له يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.يذكر أن النصر تعادل دون أهداف مع بيرسبوليس الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ليضمن التأهل إلى ثمن النهائي.