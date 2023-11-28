البايرن يُمهد لانتقال أحد نجومه لريال مدريد.. ماذا فعل؟

وأفادت شبكة "سكاي ألمانيا" بأن مفاوضات مكثفة تجرى حالياً بين مسؤولي بايرن ميونخ وممثلي اللاعب الكندي الدولي ألفونسو ديفيز لتجديد عقده، ووصفتها بأنها "ليست سهلة على الإطلاق".وأكدت الشبكة أن "إدارة النادي البافاري اتخذت قراراً داخلياً بعرض اللاعب للبيع الصيف المقبل، حال شعورها بأن المفاوضات لن تنتهي بتجديد العقد".ويرتبط ديفيز بعقد ينتهي في صيف 2025، مما سيدفع النادي الألماني لطلب مبلغ ضخم نظير التخلي عنه بنهاية الموسم الحالي.ومنذ بداية الموسم الحالي، ظهر صاحب الـ23 عاماً في 18 مباراة بمختلف المسابقات، صنع خلالها 3 أهداف.