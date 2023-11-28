ألمانيا تبلغ نهائي مونديال الناشئين على حساب الارجنتين

وتقدمت ألمانيا عبر باريس برونر في الدقيقة التاسعة، قبل أن يرد مهاجم ريفربلايت، أغوستين روبرتو بثنائية (36، 45+4).لكن برونر عادل النتيجة لألمانيا في الشوط الثاني (58)، قبل أن يمنح زميله ماكس مورشتيدت بلاده التقدم مجددا (69).وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حقق روبرتو "الهاتريك" فارضا ركلات الترجيح (90+7)، ورافعا رصيده إلى ثمانية أهداف على رأس قائمة الهدافين.وأهدرت الأرجنتين أول ركلتي ترجيح في ظل تألق الحارس الألماني كونستانتين هايده، مقابل ركلة ضائعة لألمانيا التي منحها برونر، لاعب بوروسيا دورتموند، مجددا التأهل.وبلغت ألمانيا بذلك نهائي كأس العالم للناشئين للمرة الثانية بعد نسخة 1985 الافتتاحية.وتلاقي ألمانيا في المباراة النهائية المقررة السبت، الفائز من المواجهة التي ستجمع بين فرنسا ومالي لاحقا.