هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

وقال أجويرو في تصريحات أبرزتها صحيفة آس "برشلونة كان يمر بوقت عصيب للغاية عندما وصل تشافي كمدرب، لكنه يتمتع بالحمض النووي للبارسا".وأضاف "لقد تمكن تشافي من تحقيق نتائج مميزة في وقت قصير، إنه مدرب شاب نجح في تكوين فريق يجمع بين اللاعبين المخضرمين والمواهب الشابة".ونوه "ميسي يحب برشلونة ويشعر بالانتماء للنادي والمدينة، كما أن الشعور لدى ليو تجاه البارسا لا يزال قائمًا".وأتم "في بعض الأحيان، أعتقد أن عودة ليونيل ميسي للفريق الكتالوني، مسألة وقت، رغم أنني لم أناقش هذا الأمر معه".يذكر أن عقد ليونيل ميسي مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، يمتد حتى ديسمبر/كانون أول 2025.