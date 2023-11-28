فرنسا تواجه ألمانيا في نهائي مونديال الناشئين

وأنهى منتخب مالي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، أحرزه إبراهيم ديارا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.وفي الشوط الثاني، تلقى منتخب مالي ضربة موجعة بطرد سوليماني سانوجو في الدقيقة 55.واستغل المنتخب الفرنسي النقص العددي في صفوف مالي وسجل هدفين عن طريق إيفان تيتي في الدقيقة 56 وإسماعيل بونيب في الدقيقة 69.ويلتقي المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية مع نظيره الألماني، الذي تغلب على المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.فيما يلتقي منتخب مالي مع نظيره الأرجنتيني في مباراة تحديد المركز الثالث.وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم الجمعة المقبل، وتلعب المباراة النهائية يوم السبت المقبل.