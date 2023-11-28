Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مقتل شخص بهجوم مسلح في البصرة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فرنسا تواجه ألمانيا في نهائي مونديال الناشئين

رياضة

2023-11-28 | 09:50
فرنسا تواجه ألمانيا في نهائي مونديال الناشئين
المصدر:
وكالات
51 مشاهدة

وصل المنتخب الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إلى نهائي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، المقامة حاليا في إندونيسيا، بعدما تغلب على نظيره المالي 2 / 1 في الدور قبل النهائي من البطولة.

وأنهى منتخب مالي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، أحرزه إبراهيم ديارا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تلقى منتخب مالي ضربة موجعة بطرد سوليماني سانوجو في الدقيقة 55.

واستغل المنتخب الفرنسي النقص العددي في صفوف مالي وسجل هدفين عن طريق إيفان تيتي في الدقيقة 56 وإسماعيل بونيب في الدقيقة 69.

ويلتقي المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية مع نظيره الألماني، الذي تغلب على المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

فيما يلتقي منتخب مالي مع نظيره الأرجنتيني في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم الجمعة المقبل، وتلعب المباراة النهائية يوم السبت المقبل.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
محافظة عراقية تُعطل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء
36.66%
05:27 | 2023-11-27
محافظة عراقية تُعطل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء
05:27 | 2023-11-27
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام ليوم الثلاثاء
23.06%
16:35 | 2023-11-27
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام ليوم الثلاثاء
16:35 | 2023-11-27
محافظتان جديدتان تعطلان الدوام الرسمي ليوم غد
19.51%
12:57 | 2023-11-27
محافظتان جديدتان تعطلان الدوام الرسمي ليوم غد
12:57 | 2023-11-27
أسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في الأسواق العراقية
7.5%
02:30 | 2023-11-27
أسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في الأسواق العراقية
02:30 | 2023-11-27
بعد النجف.. محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
7.43%
11:09 | 2023-11-27
بعد النجف.. محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
11:09 | 2023-11-27
بعد زواج لـ 14 عاما.. فنان مصري شهير يعلن انفصاله عن زوجته
5.84%
07:45 | 2023-11-28
بعد زواج لـ 14 عاما.. فنان مصري شهير يعلن انفصاله عن زوجته
07:45 | 2023-11-28
المزيد
نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

اعتماد نظام الدفع الالكتروني في محطات الوقود مطلع العام المقبل
Play
اعتماد نظام الدفع الالكتروني في محطات الوقود مطلع العام المقبل
06:00 | 2023-11-28
وضع الحجر الاساس لمشروع تطوير منطقتين في الكوت
Play
وضع الحجر الاساس لمشروع تطوير منطقتين في الكوت
05:30 | 2023-11-28
اتساع رقعة المقاطعة .. هل يعرقل اجراء الانتخابات؟
Play
اتساع رقعة المقاطعة .. هل يعرقل اجراء الانتخابات؟
04:00 | 2023-11-28
العلم الفلسطيني يرفرف وسط الخراب.. فيديو يوثق حجم الدمار في غزة
Play
العلم الفلسطيني يرفرف وسط الخراب.. فيديو يوثق حجم الدمار في غزة
03:48 | 2023-11-28
مقتل طفل بسبب السلاح المنفلت داخل منزل اقاربه بمدينة الصدر
Play
مقتل طفل بسبب السلاح المنفلت داخل منزل اقاربه بمدينة الصدر
13:30 | 2023-11-27
البرلمان يعتزم حسم تعديل سلم الرواتب الجديد
Play
البرلمان يعتزم حسم تعديل سلم الرواتب الجديد
13:00 | 2023-11-27
منطقة دور الكلية العسكرية في الرستمية تشكو من نقص الخدمات
Play
منطقة دور الكلية العسكرية في الرستمية تشكو من نقص الخدمات
06:00 | 2023-11-27
قلة فرص العمل تدفع الشباب الى التقديم على رواتب الرعاية الاجتماعية
Play
قلة فرص العمل تدفع الشباب الى التقديم على رواتب الرعاية الاجتماعية
05:30 | 2023-11-27
الاهالي يطالبون بالتدخل لانهاء الحالات المشبوهة في الكاظمية
Play
الاهالي يطالبون بالتدخل لانهاء الحالات المشبوهة في الكاظمية
05:00 | 2023-11-27
العمال يطالبون بشمولهم بشبكة الرعاية الاجتماعية
Play
العمال يطالبون بشمولهم بشبكة الرعاية الاجتماعية
04:30 | 2023-11-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.